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  • У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Сьогодні 08:30
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Учора, 3 вересня, на вулиці Березинській палала квартира на восьмому поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:19.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікон квартири виривається полум’я. Внаслідок пожежі відбулось задимлення сходової клітини, що спричинило перешкоду для вільної евакуації громадян.

ДСНС-ники оперативно приступили до гасіння займання. Його локалізували о 20:57 та ліквідували о 21:07.

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.

Загальна площа пожежі склала 25 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

На жаль, всередині палаючої оселі рятувальники виявили тіло чоловіка. Водночас вогнеборці врятували двох людей з сусідньої квартири.

До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловікУкраїнська

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