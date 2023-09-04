У Дніпрі на Березинській палала квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік

Учора, 3 вересня, на вулиці Березинській палала квартира на восьмому поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:19.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікон квартири виривається полум’я. Внаслідок пожежі відбулось задимлення сходової клітини, що спричинило перешкоду для вільної евакуації громадян.

ДСНС-ники оперативно приступили до гасіння займання. Його локалізували о 20:57 та ліквідували о 21:07.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.

Загальна площа пожежі склала 25 кв. м.

На жаль, всередині палаючої оселі рятувальники виявили тіло чоловіка. Водночас вогнеборці врятували двох людей з сусідньої квартири.

До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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