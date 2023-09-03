В Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро

Чи будуть відключення - ми дізнаємося восени, але в деяких областях уже готуються.

В Україні уже готуються до важкої зими та складають нові графіки відключення світла. Першими вони з’явилися на Полтавщині. За словами очільника місцевої ОВА Дмитра Луніна, планується, що у разі потреби буде шість черг. Електроенергії може не бути від двох до чотирьох годин. Втім, це попередні підрахунки за умови, якщо знову буде дефіцит.

На Львівщині, якщо така потреба буде, вимикатимуть світло орієнтуючись на торішні графіки. Речниця “Львівобленерго” Галина Петрушка на своїй сторінці у Facebook зазначила, що зараз споживачів сповіщають про те, до якої групи вони належать.

Зауважимо, що це тільки попередні плани. Поки що потреби у відключеннях немає, а чи будуть вони взагалі – залежить від інтенсивності обстрілів та обсягів споживання.

А що у Дніпрі?

Мешканців Дніпра обслуговують дві приватні компанії – ДТЕК “Дніпровські електромережі” та ЦЕК – Центральна енергетична компанія. Жодна з них поки що не сповіщала про підготовку ймовірних графіків.

У ЦЕК наразі відбуваються планові відключення під час ремонтних робіт, про які компанія постійно інформує. У ДТЕК про планові вимкнення не сповіщають. Дізнатися, чому немає світла можна звернувшися за телефонами на сайті чи написати повідомлення на офіційних сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли у Дніпрі з 4 по 8 вересня вимикатимуть світло.

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