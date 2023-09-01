У Дніпрі 4-8 вересня будуть вимикати світло на 10 годин: причина та адреси

Готуйтеся!

У Дніпрі з понеділка, 4 вересня, до п’ятниці, 8 вересня, будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі підприємства.

Отже, 4 вересня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 47, 49, 57, 59;

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 10, 20;

вул. Макарова: 2, 4, 8;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Робоча: 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К, 166, 166А;

вул. Оздоровча: 8;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

с. НОВООЛЕКСАНДРІВКА: вул. Телевізійна: 15.

5 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Дмитра Кедріна: 36, 36Г, 38, 46, 51А;

вул. Робоча: 164А,166А,166Б;

вул. Чиркова: 46.

6 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;

7 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Новокримська: 1;

вул. Титова: 1-13 (непарні), 13Б, 27, 66Б;

просп. Богдана Хмельницького: 26, 28А, 30;

вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;

вул. Перемоги: 202, 204, 206.

8 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Дмитра Кедріна: 28, 36, 55;

вул. Каверіна: 1;

вул. Робоча: 79А.

Радимо на цей період зарядити телефони та повербанки!

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