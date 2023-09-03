В Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру

Будут ли отключения – мы узнаем осенью, но в некоторых областях уже готовятся.

В Украине уже готовятся к тяжелой зиме и составляют новые графики отключения света. Первыми они появились в Полтавской области. По словам главы местного ОВА Дмитрия Лунина, планируется, что в случае необходимости будет шесть очередей. Электроэнергии может не быть от двух до четырех часов. Впрочем, это предварительные подсчеты при условии, если снова будет дефицит.

На Львовщине, если такая потребность будет, выключать свет планирують ориентируясь на прошлогодние графики. Спикер «Львовоблэнерго» Галина Петрушка на своей странице в Facebook отметила, что сейчас потребителей извещают о том, к какой группе они принадлежат.

Заметим, что это только предварительные планы. Пока потребности в отключениях нет, а будут ли они вообще – зависит от интенсивности обстрелов и объемов потребления.

А что в Днепре?

Жителей Днепра обслуживают две частные компании – ДТЭК «Днепровские электросети» и ЦЭК – Центральная энергетическая компания. Ни одна из них пока не извещала о подготовке вероятных графиков.

В ЦЭК сейчас происходят плановые отключения во время ремонтных работ, о которых компания постоянно информирует. В ДТЭК о плановых отключениях не извещают. Узнать, почему нет света можно обратившись по телефонам на сайте или написать сообщение на официальных страницах в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, когда в Днепре с 4 по 8 сентября будут выключать свет.

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