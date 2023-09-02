В Кривом Роге вандалы стреляли из пистолета в цветочные часы

Об этом рассказала Ирина Зиновьева, руководитель Криворожского историко-краеведческого музея.
ЗАЧЕМ портить красоту вокруг себя??? Вчера, как и два года назад, какое-то существо (ибо не человек) снова из травмата прострелило стеклопакет в павильоне «Цветочные часы». И снова за счет бюджетных средств Городской историко-краеведческий музей будет восстанавливать стекло, — пишет Ирина на своей странице в Facebook.
Под часами также находится 3D-галерея краеведческого музея, посвященная истории города.
В комментариях местные жители крайне возмущены поступком вандалов и надеются, что правонарушители будут отвечать за свои поступки перед законом.
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