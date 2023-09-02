В Никополе женщина осталась под обломками из-за вражеского артобстрела

Об этом сообщает в своих соцсетях Полиция Днепропетровской области.
Пожилой женщине помогли правоохранители и спасатели.
Российские войска попали по частному сектору города вчера, 1 сентября.
Правоохранители вытащили женщину и совместно со спасателями поместили в служебный автомобиль. Под огнем вражеской артиллерии полицейские вывезли пострадавшую с места атаки и передали медикам, сообщает пресс-служба полиции.
Значительные повреждения получили десятки частных домов, хозяйственные постройки, солнечные батареи и линий электропередач.
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