В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

В Днепропетровской области пенсионер погиб во время пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел в 17:40 на улице Садовой села Оленевка Магдалиновской поселковой территориальной общины Новомосковского района.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на территории частного домовладения внутри одноэтажного дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м, говорится в сообщении спасателей.

Огонь укротили примерно через пол часа. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело 84-летнего мужчины.

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