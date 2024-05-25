Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали

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Удобство на кухне во многом зависит от мелочей. В обустройстве пространства важна не только техника, форма столешницы и сантехника, но и краны для питьевой воды. Как и другие детали фильтра, они помогут облегчить повседневную рутину. В статье рассмотрим ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе фильтра для воды, чтобы обеспечить надежную защиту от вредных примесей и бактерий.

Из чего состоят разные фильтры

Портативные модели — это чаще всего прозрачная или полупрозрачная емкость, похожая на обычный кувшин для воды. Он сделан из плотного пищевого пластика и закрывается крышкой, внутри — сам фильтр со сменным картриджем, который и очищает жидкость в несколько этапов. Чтобы вода не протекала через отверстия между стенками и крышкой, на них могут быть дополнительные силиконовые прокладки. У фильтров обратного осмоса конструкция сложнее. Как правило, он состоит из:

трех колб с разными картриджами; накопительного бака; минерализатора; постфильтров; крана для вывода очищенной воды для питья.

Картриджи с фильтрами рекомендуется менять не реже раза в 5–6 месяцев. Если вода в системе очень грязная, то раз в 3–4 месяца. Такие приборы устанавливают в тумбочку с раковиной. Фильтры колонного типа часто встречаются в загородных домах и коттеджах. Они способны очистить большой объем даже очень мутной жидкости (из локальных скважин и источников). Устройство представляет собой колонну, внутри — фильтрующий материал. Устанавливается на входе в дом источника холодной воды, так что интерьеру кухни не должен помешать.

Что учесть перед покупкой

У надежного и качественного устройства:

несколько видов фильтров — они должны работать по очереди и с каждым следующим этапом очищать раствор от механических частичек, вредной органики, хлора и пр.; удобный кран — если собираетесь покупать модель с минерализатором, можно выбрать краник с двумя ручками (одна открывает подачу обычной очищенной воды, другая — минерализованной); не слишком большой накопительный бак — если вода в нем будет стоять слишком долго, в ней могут развиваться микробы и даже грибок.

Если в месте проживания вода особенно жесткая, для нее потребуется отдельное устройство, заполненное катионитом. Чтобы жидкость точно оказалась безопасной для взрослых и детей, рекомендуем перед покупкой и установкой фильтра заказать лабораторный анализ воды. В результате тестирования вы получите точный состав жидкости с соотношением в ней компонентов органического и неорганического происхождения. С ним намного проще подобрать конкретную модель фильтра.

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