Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали

Удобство на кухне во многом зависит от мелочей. В обустройстве пространства важна не только техника, форма столешницы и сантехника, но и краны для питьевой воды. Как и другие детали фильтра, они помогут облегчить повседневную рутину. В статье рассмотрим ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе фильтра для воды, чтобы обеспечить надежную защиту от вредных примесей и бактерий.
Портативные модели — это чаще всего прозрачная или полупрозрачная емкость, похожая на обычный кувшин для воды. Он сделан из плотного пищевого пластика и закрывается крышкой, внутри — сам фильтр со сменным картриджем, который и очищает жидкость в несколько этапов. Чтобы вода не протекала через отверстия между стенками и крышкой, на них могут быть дополнительные силиконовые прокладки. У фильтров обратного осмоса конструкция сложнее. Как правило, он состоит из:
Картриджи с фильтрами рекомендуется менять не реже раза в 5–6 месяцев. Если вода в системе очень грязная, то раз в 3–4 месяца. Такие приборы устанавливают в тумбочку с раковиной. Фильтры колонного типа часто встречаются в загородных домах и коттеджах. Они способны очистить большой объем даже очень мутной жидкости (из локальных скважин и источников). Устройство представляет собой колонну, внутри — фильтрующий материал. Устанавливается на входе в дом источника холодной воды, так что интерьеру кухни не должен помешать.
У надежного и качественного устройства:
Если в месте проживания вода особенно жесткая, для нее потребуется отдельное устройство, заполненное катионитом. Чтобы жидкость точно оказалась безопасной для взрослых и детей, рекомендуем перед покупкой и установкой фильтра заказать лабораторный анализ воды. В результате тестирования вы получите точный состав жидкости с соотношением в ней компонентов органического и неорганического происхождения. С ним намного проще подобрать конкретную модель фильтра.Виктория
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