В Днепре разыскивают 13-летнюю Дарью Трусько

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Девушка была одета в черную футболку, белые кроссовки и серые шорты.
Особые приметы: черная футболка, белые кроссовки, серые шорты.
Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетней девушки 2010 года рождения, позвоните по телефонам (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524 или 102.
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