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В Днепре разыскивают 13-летнюю Дарью Трусько

Сегодня 08:52
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Полиция Днепра разыскивает девушку, которая ушла с места жительства в Соборном районе примерно в 00:50 и до сих пор не вернулась домой.

Новости Днепра про В Днепре разыскивают 13-летнюю Дарью Трусько

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Девушка была одета в черную футболку, белые кроссовки и серые шорты.

Особые приметы: черная футболка, белые кроссовки, серые шорты.

Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетней девушки 2010 года рождения, позвоните по телефонам (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524 или 102.

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