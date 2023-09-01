На Днепропетровщине мужчину убила молния

В пятницу, 1 сентября, в Днепре и области резко ухудшилась погода. Каменское накрыл настоящий шторм. Ветер вырывал деревья с корнями, а град обивал фасады построек. Все это сопровождалось мощной грозой. Как оказалось, непогода наделала большую беду и в Петриковке.
Молнией убило 55-летнего жителя Петриковки. Об этом сообщает Информатор, передает Dnepr.info.
Мужчина был на огороде во время непогоды, когда в него попала молния. На место приехала бригада скорой, пытавшаяся реанимировать пострадавшего, но медики не могли уже ничего сделать. От полученных повреждений пациент скончался.
Во время грозы лучше укрыться в помещении. Если вы живете в частном доме – закройте окна и двери, выключите электроприборы и мобильный телефон. Если ненастье застало вас на улице, то держитесь немного дальше от линий электропередач, деревьев, в то же время лучше не быть на открытой местности.
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