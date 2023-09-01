На Днепропетровщине мужчину убила молния

В Днепропетровской области мужчину убило молнией.

В пятницу, 1 сентября, в Днепре и области резко ухудшилась погода. Каменское накрыл настоящий шторм. Ветер вырывал деревья с корнями, а град обивал фасады построек. Все это сопровождалось мощной грозой. Как оказалось, непогода наделала большую беду и в Петриковке.

Молнией убило 55-летнего жителя Петриковки. Об этом сообщает Информатор, передает Dnepr.info.

Мужчина был на огороде во время непогоды, когда в него попала молния. На место приехала бригада скорой, пытавшаяся реанимировать пострадавшего, но медики не могли уже ничего сделать. От полученных повреждений пациент скончался.

Как уберечься от молнии

Во время грозы лучше укрыться в помещении. Если вы живете в частном доме – закройте окна и двери, выключите электроприборы и мобильный телефон. Если ненастье застало вас на улице, то держитесь немного дальше от линий электропередач, деревьев, в то же время лучше не быть на открытой местности.

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