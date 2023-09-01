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Остался месяць: газовики обратились к жителям Днепра с важным заявлением

Сегодня 19:20
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Новости Днепра про Остался месяць: газовики обратились к жителям Днепра с важным заявлением

Как сообщили представители Днепровского филиала «Газсети», обслуживающего жителей Днепра и района, до конца «газового года» остался месяц. Так что газовики просят своевременно передавать показатели счетчика, чтобы компания потом правильно рассчитала объем газа, который вам нужен в следующем году.

Что такое газовый год

Как пояснили в Газсети, газовый год – промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Общая сумма потребленного газа за этот период умножается на тариф за распределение/доставку газа, затем делится на 12 месяцев. И вот именно эту сумму потребители платят ежемесячно.

Чтобы тариф за доставку газа был адекватным — нужно вовремя перевести показатели счетчиков в сентябре и октябре.

Это нужно сделать с 1 по 5 число – включительно.

Как передать показатели в Днепре и районе

 

1. через «личный кабинет» ООО «ГАЗСЕТИ»: https://my.grmu.com.ua/register

2. через «личный кабинет» Нефтегаза: https://my.gas.ua/login

2. через чат-бот в Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach

3. через чат-бот в Telegram: https://t.me/GASUA_bot

4. с помощью электронного адреса [email protected];

5. через голосовое меню IVR (нажав кнопку 2) или дождавшись соединения с оператором Контакт-центра ГК «Нефтегаз Украины» по номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell);
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком)

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