У Дніпрі розшукують 13-річну Дарʼю Трусько

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Дівчина була одягнена у чорну футболку, білі кросівки та сірі шорти.
Особливі прикмети: чорна футболка, білі кросівки, сірі шорти.
Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження неповнолітньої дівчини 2010 року народження, зателефонуйте за номерами (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524 або 102.
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