У Дніпрі розшукують 13-річну Дарʼю Трусько

Поліція Дніпра розшукую дівчину, яка пішла з місця мешкання в Соборному районі приблизно о 00:50 і досі не повернулась додому.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Дівчина була одягнена у чорну футболку, білі кросівки та сірі шорти.

Особливі прикмети: чорна футболка, білі кросівки, сірі шорти.

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження неповнолітньої дівчини 2010 року народження, зателефонуйте за номерами (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524 або 102.

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