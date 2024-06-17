Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Небольшой дождь, который начнется утром после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 17 июня:

Если солнце восходит в тумане, то днем будет тихо и душно.

Если идет дождь, то он продолжится еще несколько дней.

Радуга на востоке — предвестник хорошей погоды, на западе — к дождю.

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