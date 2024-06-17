Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Небольшой дождь, который начнется утром после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 17 июня:
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