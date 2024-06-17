Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Небольшой дождь, который начнется утром после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 17 июня: 

  • Если солнце восходит в тумане, то днем будет тихо и душно.
  • Если идет дождь, то он продолжится еще несколько дней.
  • Радуга на востоке — предвестник хорошей погоды, на западе — к дождю.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Погода на 15 июня: в Днепре ожидается дождь
    Новости Днепра
    15.06.2024 06:15
    Погода на 15 июня: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    14.06.2024 06:15
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло
    Новости Днепра
    13.06.2024 06:15
    Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

    Отличного дня, друзья!

    Последние новости

    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

    В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.

    Вчера 21:08
    2
    просмотров
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира

    Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.

    Вчера 19:44
    1
    просмотров
    Никопольщина в течение дня была под ударом вражеских войск: пострадали два человека
    Никопольщина в течение дня была под ударом вражеских войск: пострадали два человека

    Враг вновь обстреливал Никопольщину

    Вчера 18:58
    0
    просмотров
    В Днепре настоящее нашествие жуков-оленей
    В Днепре настоящее нашествие жуков-оленей

    В Днепре значительно выросло количество жуков-оленей.

    Вчера 17:53
    4
    просмотров
    В Днепре на улице Рабочий водитель ВАЗ сбил мужчину и женщину на «зебре»
    В Днепре на улице Рабочий водитель ВАЗ сбил мужчину и женщину на «зебре»

    Сегодня в Днепре произошло очередное ДТП.

    Вчера 16:20
    4
    просмотров
    В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге
    В Днепре не утихает ливень: некоторые улицы подтопило, автобусы дрифтуют на дороге

    Сегодня в Днепре целый день не утихает сильный дождь.

    Вчера 15:02
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине женщину ограбили в подъезде
    На Днепропетровщине женщину ограбили в подъезде

    В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за грабеж.

    Вчера 14:26
    3
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровской области Антон Гусаков
    На войне погиб Герой из Днепропетровской области Антон Гусаков

    В боях за Украину погиб Воин из Никополя Антон Гусаков.

    Вчера 13:10
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине из Самары изъяты 24 браконьерские сети
    На Днепропетровщине из Самары изъяты 24 браконьерские сети

    Рыбпатрули обнаружили немало незаконных орудий лова на реке Самара.

    Вчера 11:47
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине пожарные не дали распространиться возгоранию
    На Днепропетровщине пожарные не дали распространиться возгоранию

    В городе Павлоград спасатели ликвидировали возгорание в доме.

    Вчера 09:56
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх