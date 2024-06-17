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В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

Сегодня 06:30
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На некоторых улицах Днепра выключат свет почти на весь день.

Новости Днепра про В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

Об этом идет речь на сайте Центральной Энергетической компании.

Подача электроэнергии будет временно прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Света не будет с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • ул. Автозаводская: 1;
  • ул. Николая Погребняка: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-А, 45, 46, 47, 51-Б;
  • ул. Михаила Сапожникова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;
  • ул. Алексея Тищика: 1-19, 20-А, 21-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;
  • ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
  • пров. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-61 (нечетные), 63-А, 65, 67-А, 69, 71- А, 73, 75-А, 77, 79-А, 81-А, 83-А, 85-95 (нечетные), 109;
  • пров. Изюмский 2-й: 33;
  • пров. Николая Погребняка: 1, 4;
  • проезд Шахматный: 2, 4-7, 9, 11.

А также с 08:45 до 18:00 — ул. Казака Мамая: 16, 18, 20.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений сегодня, 17 июня, с 08:00 до 24:00. В период с 11:00 до 22:00 возможны ограничения для еще большего количества потребителей.

Причина – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели, – говорится в публикации в Telegram-канале Укрэнерго.

Подробнее о прекращении электроснабжения можно узнать на сайтах ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, вчера мы писали, что все бытовые потребители отсоединятся от линий питания критической инфраструктуры.

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