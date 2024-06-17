В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

Об этом идет речь на сайте Центральной Энергетической компании.
Подача электроэнергии будет временно прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
Света не будет с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
А также с 08:45 до 18:00 — ул. Казака Мамая: 16, 18, 20.
Кроме того, в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений сегодня, 17 июня, с 08:00 до 24:00. В период с 11:00 до 22:00 возможны ограничения для еще большего количества потребителей.
Причина – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели, – говорится в публикации в Telegram-канале Укрэнерго.
Подробнее о прекращении электроснабжения можно узнать на сайтах ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, вчера мы писали, что все бытовые потребители отсоединятся от линий питания критической инфраструктуры.
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