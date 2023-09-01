В Днепре выставили на продажу фабрику «АВК» за 4,4 млрд

Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов. Аукцион запланирован на 15 сентября. Проведут его по голландской схеме, то есть участники будут играть на понижение. Стартовая цена – 4,4 млрд гривен.
Будущий владелец получит админздание площадью 6450,1 кв. м, трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью 29 232,9 кв. м, холодильно-компрессорное здание общей площадью 1711,4 кв. м, помещение подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв. м, весовые, склад, градирные, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество.
В Фонде гарантирования вкладов отметили, что на продажу выставляют право требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.
В июле 2023 года фабрику уже пытались продать, но на торги никто не пришел. Тогда цена была ниже – 82 миллиона, но аукцион проводили по английской схеме – на повышение цены.
Также отмечалось, что земельный участок под фабрикой не продается, ведь он принадлежит городу. Вероятно, именно поэтому не нашлось желающих ее приобрести.
Убыточную фабрику пытаются продать третий год. В 2020 году производственные мощности АИК выставили на торги за 100 миллионов гривен, чтобы покрыть долги.
Проблемы в АВК начались после оккупации Россией Луганской и Донецкой областей, где у компании было основное производство. К тому же конфеты продавали в основном на Россию, поэтому после начала первого этапа войны вести бизнес стало тяжело.
После потери доступа к заводам на временно оккупированных территориях главные мощности развернули на днепровской фабрике.
В 2021 году компанию признавали банкротом, но впоследствии отменили это решение. В настоящее время основные производственные мощности АИК находятся в Киеве.
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