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В Днепре выставили на продажу фабрику «АВК» за 4,4 млрд

Сегодня 21:58
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В Днепре хотят продать кондитерскую фабрику.

Новости Днепра про В Днепре выставили на продажу фабрику

Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов. Аукцион запланирован на 15 сентября. Проведут его по голландской схеме, то есть участники будут играть на понижение. Стартовая цена – 4,4 млрд гривен.

Будущий владелец получит админздание площадью 6450,1 кв. м, трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью 29 232,9 кв. м, холодильно-компрессорное здание общей площадью 1711,4 кв. м, помещение подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв. м, весовые, склад, градирные, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество.

В Фонде гарантирования вкладов отметили, что на продажу выставляют право требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

В июле 2023 года фабрику уже пытались продать, но на торги никто не пришел. Тогда цена была ниже – 82 миллиона, но аукцион проводили по английской схеме – на повышение цены.

Также отмечалось, что земельный участок под фабрикой не продается, ведь он принадлежит городу. Вероятно, именно поэтому не нашлось желающих ее приобрести.

Что предшествовало

Убыточную фабрику пытаются продать третий год. В 2020 году производственные мощности АИК выставили на торги за 100 миллионов гривен, чтобы покрыть долги.

Проблемы в АВК начались после оккупации Россией Луганской и Донецкой областей, где у компании было основное производство. К тому же конфеты продавали в основном на Россию, поэтому после начала первого этапа войны вести бизнес стало тяжело.

После потери доступа к заводам на временно оккупированных территориях главные мощности развернули на днепровской фабрике.

В 2021 году компанию признавали банкротом, но впоследствии отменили это решение. В настоящее время основные производственные мощности АИК находятся в Киеве.

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