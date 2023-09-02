Коломойского подозревают в отмывании средств — СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному бизнесмену о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины).
Бизнесмена подозревают в мошенническом завладении денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен.
По данным следствия, в последствии эти средства были незаконно легализованы.
Для легализации использовались подконтрольные банковские учреждения.
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