Коломойского подозревают в отмывании средств — СБУ

Известному олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному бизнесмену о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины).

Бизнесмена подозревают в мошенническом завладении денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен.

По данным следствия, в последствии эти средства были незаконно легализованы.

Для легализации использовались подконтрольные банковские учреждения.

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