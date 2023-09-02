У Нікополі жінка залишилася під уламками через ворожий артобстріл - Днепр Инфо
У Нікополі жінка залишилася під уламками через ворожий артобстріл
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Сегодня 14:02

В результаті артобстрілу Нікополя під уламками залишилась 81-річна бабуся.

Новости Днепра про У Нікополі жінка залишилася під уламками через ворожий артобстріл

Про це повідомляє у своїх соцмережах Поліція Дніпропетровської області.

Літній жінці допомогли правоохоронці та рятувальники.

Російські війська поцілили по приватному сектору міста вчора, 1 вересня.

Правоохоронці витягнули жінку та спільно з рятувальниками помістили до службового автомобіля. Під вогнем ворожої артилерії поліцейські вивезли постраждалу з місця атаки та передали медикам, – повідомляє пресслужба поліції.

Значні ушкодження отримали десятки приватних будинків, господарчі споруди, сонячні батареї та ліній електропередач.

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Новости Днепра про У Нікополі жінка залишилася під уламками через ворожий артобстрілУкраїнська

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