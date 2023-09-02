Про це повідомляє у своїх соцмережах Поліція Дніпропетровської області.
Літній жінці допомогли правоохоронці та рятувальники.
Російські війська поцілили по приватному сектору міста вчора, 1 вересня.
Правоохоронці витягнули жінку та спільно з рятувальниками помістили до службового автомобіля. Під вогнем ворожої артилерії поліцейські вивезли постраждалу з місця атаки та передали медикам, – повідомляє пресслужба поліції.
Значні ушкодження отримали десятки приватних будинків, господарчі споруди, сонячні батареї та ліній електропередач.
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