У Нікополі жінка залишилася під уламками через ворожий артобстріл

В результаті артобстрілу Нікополя під уламками залишилась 81-річна бабуся.

Про це повідомляє у своїх соцмережах Поліція Дніпропетровської області.

Літній жінці допомогли правоохоронці та рятувальники.

Російські війська поцілили по приватному сектору міста вчора, 1 вересня.

Правоохоронці витягнули жінку та спільно з рятувальниками помістили до службового автомобіля. Під вогнем ворожої артилерії поліцейські вивезли постраждалу з місця атаки та передали медикам, – повідомляє пресслужба поліції.

Значні ушкодження отримали десятки приватних будинків, господарчі споруди, сонячні батареї та ліній електропередач.

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