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Спасатели Днепропетровщины получили футуристический вездеход

Сегодня 12:58
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Рятувальники Дніпропетровської області опановують керування автомобіля "БОГУН-2М".

Новости Днепра про Спасатели Днепропетровщины получили футуристический вездеход

Спасатели Днепропетровской области сегодня практиковались в управлении автомобилем «БОГУН-2М».

Снегоболотоход «Богун» может преодолевать любые препятствия, не боится воды и может плыть как лодка.

Кроме этого автомобиль оборудован всем необходимым для спасения людей.

В салоне хватает места для шести человек личного состава и для двух пострадавших на носилках.

Вездеход «Богун» обеспечен бензопилой, лебедкой, шанцевым инструментом, медоборудованием, современными навигационными системами и прочим.

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