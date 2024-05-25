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Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе

Сегодня 08:41
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Оккупанты снова обстреливали Днепропетровщину.

Новости Днепра про Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночь в районе прошла спокойно. А уже к утру – опять обстрелы. На этот раз россияне целили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. По Никополю враг ударил дроном-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.

К счастью, погибших и травмированных нет. В других общинах Днепропетровской области – без атак.

Вчера из-за вражеских атак в Никополе три человека получили ранения.  24-летний мужчина и 37-летняя женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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