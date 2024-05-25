Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночь в районе прошла спокойно. А уже к утру – опять обстрелы. На этот раз россияне целили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. По Никополю враг ударил дроном-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.
К счастью, погибших и травмированных нет. В других общинах Днепропетровской области – без атак.
Вчера из-за вражеских атак в Никополе три человека получили ранения. 24-летний мужчина и 37-летняя женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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