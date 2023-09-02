У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник

Про це розповіла Ірина Зінов’єва, керівниця Криворізького історико-краєзнавчого музею.
НАВІЩО псувати красу навколо себе??? Учора, як і два роки тому, якась істота (бо не людина) знову з травмата прострелила склопакет у павільйоні «Квітковий годинник». І знову за рахунок бюджетних коштів Міський історико-краєзнавчий музей буде відновлювати скло, — пише Ірина на своїй сторінці у Facebook.
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