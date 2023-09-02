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У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник

Сьогодні 17:07
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Невідомі вандали вчора стріляли з травмата у квітковий годинник.

Новости Днепра про У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник

Про це розповіла Ірина Зінов’єва, керівниця Криворізького історико-краєзнавчого музею.

НАВІЩО псувати красу навколо себе??? Учора, як і два роки тому, якась істота (бо не людина) знову з травмата прострелила склопакет у павільйоні «Квітковий годинник». І знову за рахунок бюджетних коштів Міський історико-краєзнавчий музей буде відновлювати скло, — пише Ірина на своїй сторінці у Facebook.
 
Під годинником також знаходиться 3D-галерея краєзнавчого музею, присвячена історії міста. 
 
У коментарях місцеві мешканці вкрай обурені вчинком вандалів та сподіваються, що правопорушники будуть відповідати за свої вчинки перед законом.
 
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Новости Днепра про У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинникУкраїнська

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