У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник

Невідомі вандали вчора стріляли з травмата у квітковий годинник.

Про це розповіла Ірина Зінов’єва, керівниця Криворізького історико-краєзнавчого музею.

Міський історико-краєзнавчий музей буде відновлювати скло, — пише Ірина на своїй сторінці у НАВІЩО псувати красу навколо себе??? Учора, як і два роки тому, якась істота (бо не людина) знову з травмата прострелила склопакет у павільйоні «Квітковий годинник». І знову за рахунок бюджетних коштівбуде відновлювати скло, — пише Ірина на своїй сторінці у Facebook.

Під годинником також знаходиться 3D-галерея краєзнавчого музею, присвячена історії міста.

У коментарях місцеві мешканці вкрай обурені вчинком вандалів та сподіваються, що правопорушники будуть відповідати за свої вчинки перед законом.

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