Рятувальники Дніпропетровщини отримали футуристичний всюдихід

Рятувальники Дніпропетровської області опановують керування автомобіля "БОГУН-2М".

Рятувальники Дніпропетровської області сьогодні практикувались у керуванні автомобілем “БОГУН-2М”.

Снігоболотохід “Богун” може долати будь-які перешкоди, не боїться води й може плисти наче човен.

Окрім цього автівка обладнана всім необхідним для порятунку людей.

В салоні вистачає місця для шістьох людей особового складу, та для двох постраждалих на ношах.

Всюдихід “Богун” забезпечений бензопилою, лебідкою, шанцевим інструментом, медобладнанням, сучасними навігаційними системами та іншим.

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