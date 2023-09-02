Рятувальники Дніпропетровщини отримали футуристичний всюдихід

Рятувальники Дніпропетровської області сьогодні практикувались у керуванні автомобілем “БОГУН-2М”.
Снігоболотохід “Богун” може долати будь-які перешкоди, не боїться води й може плисти наче човен.
Окрім цього автівка обладнана всім необхідним для порятунку людей.
В салоні вистачає місця для шістьох людей особового складу, та для двох постраждалих на ношах.
Всюдихід “Богун” забезпечений бензопилою, лебідкою, шанцевим інструментом, медобладнанням, сучасними навігаційними системами та іншим.
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