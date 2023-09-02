У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали гучні вибухи, можливо з балістичного озброєння.

Тривога розпочалася об 11:15 та щойно закінчилася.

Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше, — написав Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи могли пролунати до сирени, чи через хвилину після оголошення тривоги.

У повітряному просторі Дніпропетровської області також був знищений БпЛА-розвідник.

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