У Кривому Розі пролунали вибухи

Тривога розпочалася об 11:15 та щойно закінчилася.
Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше, — написав Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи могли пролунати до сирени, чи через хвилину після оголошення тривоги.
У повітряному просторі Дніпропетровської області також був знищений БпЛА-розвідник.
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