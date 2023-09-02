На один «офис» меньше: полиция прекратила деятельность мошеннического call-центра в Днепре

В мошеннических «офисах» в общей сложности работало более 800 человек.
У преступников были современные средства связи, Sip-телефония и другая техника.
Обычно аферисты представлялись работниками банков или телефонных компаний.
Участники преступной группировки узнавали данные карт и коды из SMS-сообщений, после чего присваивали средства жертвы.
Правоохранители провели 17 обысков. Изъяты почти 900 единиц компьютерной техники, а также мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты и документация, сообщает полиция в своем Telegram-канале.
Проводится следствие, возбуждены уголовные производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.
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