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  • На один «офис» меньше: полиция прекратила деятельность мошеннического call-центра в Днепре

На один «офис» меньше: полиция прекратила деятельность мошеннического call-центра в Днепре

Сегодня 15:01
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Киберполиция приостанавливала деятельность мошеннических центров во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге.

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В мошеннических «офисах» в общей сложности работало более 800 человек.

У преступников были современные средства связи, Sip-телефония и другая техника.

Обычно аферисты представлялись работниками банков или телефонных компаний.

Участники преступной группировки узнавали данные карт и коды из SMS-сообщений, после чего присваивали средства жертвы.

Правоохранители провели 17 обысков. Изъяты почти 900 единиц компьютерной техники, а также мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты и документация, сообщает полиция в своем Telegram-канале.

Проводится следствие, возбуждены уголовные производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.

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