В Днепре двое молодых людей угрожали полицейским в соцсетях

Два молодых человека, 21-летний Ярослав и 22-летний Кирилл Сергиенко опубликовали свои видео, которые почти полностью состоят из нецензурной брани.
Один из них угрожал «ломать» сотрудников полиции, а другой называл копов «уродами».
Впоследствии оба «агрессора» опубликовали видеообращение с извинениями в адрес полицейских.
Ярослав пообещал, что больше так не будет и извинился перед «всеми сотрудниками полиции», а Кирилл извинился за то, что оскорбил «нашу доблестную полицию».
Напомним ранее мы писали, что патрульный стрелявший в мужчину находится под круглосуточным домашним арестом на 60 суток.
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Козенко Антон
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