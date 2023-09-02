В Днепре двое молодых людей угрожали полицейским в соцсетях

В Днепре 21-летний парень родом из Божедаровки угрожал полицейским в соцсети ТикТок.

Два молодых человека, 21-летний Ярослав и 22-летний Кирилл Сергиенко опубликовали свои видео, которые почти полностью состоят из нецензурной брани.

Один из них угрожал «ломать» сотрудников полиции, а другой называл копов «уродами».

Впоследствии оба «агрессора» опубликовали видеообращение с извинениями в адрес полицейских.

Ярослав пообещал, что больше так не будет и извинился перед «всеми сотрудниками полиции», а Кирилл извинился за то, что оскорбил «нашу доблестную полицию».

Напомним ранее мы писали, что патрульный стрелявший в мужчину находится под круглосуточным домашним арестом на 60 суток.

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