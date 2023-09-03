Посеред житлового масиву Дніпра оселився червонокнижний морський птах

У Дніпрі помітили червонокнижного кулика-сороку.

Кулик-сорока занесений до Червоної книги України та до Червоної книги Дніпропетровщини. Побачити рідкісного птаха пощастило дніпрянці Елеонорі Сіндієвій.

-5 років поспіль спостерігала гніздування кулика-сороки на маленьких острівцях в межах спального району Дніпра (старожили кажуть, що удвічі довше). З кожним роком острівці ставали все менші і впорядкованіші через розбудову парку поруч, але птахи поверталися знову і знову. Щоправда, їх ставало все менше. Позаминулого року було 3-4 дорослі пари, минулого – 2-3, а цього лише одна (плюс потомство-підлітки). Сподіваюся, це не востаннє, – прокоментувала подію Елеонора.