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Посреди жилого массива Днепра поселилась краснокнижная морская птица

Сегодня 15:10
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В Днепре заметили краснокнижного кулика-сороку.

Новости Днепра про Посреди жилого массива Днепра поселилась краснокнижная морская птица

На фото выше — кулик-сорока, который занесен в Красную книгу Украины и имеет природоохранный статус — уязвим. Это значит, что популяция этих птиц еще не на грани вымирания, но все предпосылки для этого есть.

Увидеть редкую птицу повезло днепрянке Элеоноре Синдиевой, которая опубликовала фото в сообществе на FB «Птицы Украины».

Новости Днепра про Посреди жилого массива Днепра поселилась краснокнижная морская птица

Как отметила днепрянка, в течение пяти лет она наблюдает за гнездованием этих пернатых.

С каждым годом островки становились все меньше и упорядочены из-за строительства парка рядом, но птицы возвращались снова и снова. Правда, их становилось все меньше. В позапрошлом году было 3-4 взрослых пары, в прошлом — 2-3, а этого только одна (плюс потомство-подростки). Надеюсь, это не в последний раз, — прокомментировала событие Элеонора.

Кулик-сорока – перелетная птица. Селиться на прибрежных территориях морей, океанов и рек. Живёт на всех континентах. В Украине гнездится на Азово-Черноморском побережье, в долинах Днепра, Десны и Припяти.

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