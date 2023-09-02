Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Ворог випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, – заявив голова ОДА.
Постраждали троє чоловіків і одна жінка. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти.
Також були обстріляні 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач.
Сьогодні мешканці Кривого Рогу зранку чули вибухи. Попередньо був збитий ворожий беспілотник.
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