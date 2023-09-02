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  • Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак

Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак

Сьогодні 19:41
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Сьогодні російські війська 5 разів обстрілювали Нікопольщину із важкої артилерії.

Новости Днепра про Ворог п'ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі - Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ворог випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, – заявив голова ОДА.

Постраждали троє чоловіків і одна жінка. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти.

Також були обстріляні 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. 

Сьогодні мешканці Кривого Рогу зранку чули вибухи. Попередньо був збитий ворожий беспілотник.

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Новости Днепра про Ворог п'ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі - ЛисакУкраїнська

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