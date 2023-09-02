Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак

Сьогодні російські війська 5 разів обстрілювали Нікопольщину із важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ворог випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, – заявив голова ОДА.