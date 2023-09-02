Дніпрянка Ярослава Магучіх вийшла у фінал Діамантової ліги

Спортсменка з Дніпра повторила свій власний рекорд.
З першої спроби Ярослава стрибнула на 1.98 м, а згодом підняла планку на 2.02 і змогла її взяти.
Окрім перемоги варто зазначити про велику перевагу над суперницями. Друге та третє місце посіли Лія Апостоловські та Елеанор Паттерсон. Вони змогли подолати лише висоту 1.92м.
Завдяки цьому результату українська легкоатлетка забронювала участь у фіналі Діамантової ліги.
Змагання відбудуться в американському Юджині 16-17 вересня.
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Козенко Антон
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