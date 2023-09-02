На один “офіс” менше: поліція припинила діяльність шахрайського call-центру у Дніпрі

У шахрайських “офісах” загалом працювало понад 800 осіб.
У злочинців були сучасні засоби зв’язку, Sip-телефонія та інша техніка.
Зазвичай аферисти представлялись працівниками банків або телефонних компаній.
Учасники злочинного угруповання дізнавалися дані карток і коди із SMS-повідомлень, після чого привласнювали кошти жертви.
Правоохоронці провели 17 обшуків. Вилучено майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію, – повідомляє поліція у своєму Telegram-каналі.
Проводиться слідство, відкриті кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.
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