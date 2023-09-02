Днепрянка Ярослава Магучих вышла в финал Бриллиантовой лиги

Спортсменка из Днепра повторила свой собственный рекорд.
С первой попытки Ярослава прыгнула на 1.98 м, а впоследствии подняла планку на 2.02 и смогла ее взять.
Кроме победы стоит отметить большое преимущество над соперницами. Второе и третье место заняли Лия Апостоловские и Элеанор Паттерсон. Они смогли преодолеть только высоту 1.92м.
Благодаря этому результату украинская легкоатлетка забронировала участие в финале Бриллиантовой лиги.
Соревнования пройдут в американском Юджине 16-17 сентября.
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Козенко Антон
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