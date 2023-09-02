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Веслувальники з Дніпропетровщини стали чемпіонами Європи

Сьогодні 10:59
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Спортсмени с Дніпропетровської області стали чемпіонами Європи з прибережного веслування.

Новости Днепра про Веслувальники з Дніпропетровщини стали чемпіонами Європи

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова ДОР Микола Лукашук.

Змагання наразі тривають у Франції.

У складі українського екіпажу вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності.

Вітаємо Івана Футрика, Дарину Калашникову та їх тренера Артема Мороза з перемогою.

Веслувальники з Дніпропетровської області вже не перший раз виборюють медалі на подібних змаганнях.

На останньому Кубку України з веслування на байдарках та каное спортсмени області привезли дві золотих, одну срібну та дві бронзових нагороди.

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Новости Днепра про Веслувальники з Дніпропетровщини стали чемпіонами ЄвропиУкраїнська

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