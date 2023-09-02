Веслувальники з Дніпропетровщини стали чемпіонами Європи

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова ДОР Микола Лукашук.
Змагання наразі тривають у Франції.
У складі українського екіпажу вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності.
Вітаємо Івана Футрика, Дарину Калашникову та їх тренера Артема Мороза з перемогою.
Веслувальники з Дніпропетровської області вже не перший раз виборюють медалі на подібних змаганнях.
На останньому Кубку України з веслування на байдарках та каное спортсмени області привезли дві золотих, одну срібну та дві бронзових нагороди.
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