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У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережах

Сьогодні 18:28
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У Дніпрі 21-річний молодик родом з Божедарівки погрожував поліцейським у соцмережі ТікТок.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережах

Двоє молодиків, 21-річний Ярослав та 22-річний Кирил Сергієнко опублікували свої відео, які майже повністю складаються з нецензурної лайки.

Один із них погрожував “ламати” співробітників поліції, а інший називав копів “потворами”.

Згодом обидва “агресора” опублікували відеозвернення з вибаченнями на адресу поліцейських.

Ярослав пообіцяв, що “більше так не буде” і попросив вибачення у “всіх співробітників поліції”, а Кирил попросив пробачення за те, що образив “нашу доблесну поліцію”.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що патрульний який стріляв у чоловіка знаходиться під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб.

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережахУкраїнська

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