У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережах

Двоє молодиків, 21-річний Ярослав та 22-річний Кирил Сергієнко опублікували свої відео, які майже повністю складаються з нецензурної лайки.
Один із них погрожував “ламати” співробітників поліції, а інший називав копів “потворами”.
Згодом обидва “агресора” опублікували відеозвернення з вибаченнями на адресу поліцейських.
Ярослав пообіцяв, що “більше так не буде” і попросив вибачення у “всіх співробітників поліції”, а Кирил попросив пробачення за те, що образив “нашу доблесну поліцію”.
Нагадаємо раніше ми писали про те, що патрульний який стріляв у чоловіка знаходиться під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб.
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Козенко Антон
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