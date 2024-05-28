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  • Погано орієнтується у просторі: у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зник

Погано орієнтується у просторі: у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зник

Сьогодні 16:19
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У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Погано орієнтується у просторі: у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зник

Поліція Дніпра розшукує безвісно зниклого Міцюру Володимира. Наразі відомо, що чоловік 27 травня вийшов з лікарні, де проходив лікування і з того часу ніхто не знає його місцеперебування. 

У чоловіка пухлина головного мозку, через що він погано орієнтується у просторі та може поводити себе неадекватно. У разі наявності інформації про його місцеперебування, зателефонуйте за номером +380990181688 або “102”

Нагадаємо, у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловіка, який поїхав у Павлоград до родичів та зник. 

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Новости Днепра про Погано орієнтується у просторі: у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зникУкраїнська Новости Днепра про Погано орієнтується у просторі: у Дніпрі шукають чоловіка, який пішов з лікарні та зникРусский

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