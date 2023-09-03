Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Адвокатка поліцейського, якого підозрюють у перевищенні своїх повноважень та умисному вбивстві, захищає правоохоронця безплатно.

Про це Юлія Сегеда розповіла на своїй Facebook-сторінці.

За словами Юлії, до справи вона долучилася ще ввечері 29 серпня, коли стався інцидент. Свої послуги адвокатка надає безоплатно. Це підтверджує договір, який вона уклала з підзахисним.

Я вступила в цю справу ще ввечері 29 серпня коли було затримання патрульного. Моє рішення було принципове. В моєму договорі написано що я надаю послуги безоплатно. Цей договір є і в поліції і в суді, – пише пані Юлія.

Також Юлія Сегеда прокоментувала хейт, який вилився на патрульну, яка відкрила збір на адвоката для себе.

Щодо збору коштів, то це право постраждалої дівчини, а право людей допомогти. Люди захотіли задонатити, вони це зробили. Ваше яке діло? Щодо збору на адвоката патрульною, то це також її справа. У дівчини патрульної інший адвокат, – прокоментувала правозахисниця.

Зауважимо, що раніше напарниця підозрюваного поліцейського Анастасія оголосила збір на адвоката для патрульних. Дівчині вдалося зібрати понад 900 тисяч гривень.

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