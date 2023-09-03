Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Сьогодні 14:20
просмотров

Адвокатка поліцейського, якого підозрюють у перевищенні своїх повноважень та умисному вбивстві, захищає правоохоронця безплатно.

Новости Днепра про Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Про це Юлія Сегеда розповіла на своїй Facebook-сторінці. 

За словами Юлії, до справи вона долучилася ще ввечері 29 серпня, коли стався інцидент. Свої послуги адвокатка надає безоплатно. Це підтверджує договір, який вона уклала з підзахисним. 

Я вступила в цю справу ще ввечері 29 серпня коли було затримання патрульного. Моє рішення було принципове. В моєму договорі написано що я надаю послуги безоплатно. Цей договір є і в поліції і в суді, – пише пані Юлія. 

Також Юлія Сегеда прокоментувала хейт, який вилився на патрульну, яка відкрила збір на адвоката для себе. 

Щодо збору коштів, то це право постраждалої дівчини, а право людей допомогти. Люди захотіли задонатити, вони це зробили. Ваше яке діло? Щодо збору на адвоката патрульною, то це також її справа. У дівчини патрульної інший адвокат, – прокоментувала правозахисниця. 
 

Новости Днепра про Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Зауважимо, що раніше напарниця підозрюваного поліцейського Анастасія оголосила збір на адвоката для патрульних. Дівчині вдалося зібрати понад 900 тисяч гривень. 

Читайте також:

Новости Днепра про Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпро – другий в Україні за кількістю нотаріусів: скільки з них має ліцензію
Новини Дніпра
Сьогодні 13:28
Дніпро – другий в Україні за кількістю нотаріусів: скільки з них має ліцензію

У Дніпрі 467 ліцензованих нотаріусів.

Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми
Новини Дніпра
Сьогодні 12:40
Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Оголошення підозри бізнесмену Ігорю Коломойському стало гарячою медійною темою, а…

Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
Він чи воно: мовознавець нагадав єдиний правильний варіант, як називати річку та місто Дніпро

Неправильно вжитий рід слова Дніпро - одна із найпоширеніших помилок.

Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників
Новини Дніпра
Сьогодні 10:13
Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників

Мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей намагалися втекти з України під…

Наверх