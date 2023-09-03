У Нікополі на торги виставили пивзавод, де робили легендарний напій про який писав Гоголь

На аукціон виставили вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею – 1 581,80 кв.м.
Лот це приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями та КТП 1990 рік побудови. Стіни – цегла, фундамент – цегляний та бетонний, перекриття – з/б плита.
Об’єкт знаходиться в задовільному стані та підключений до всіх необхідних комунікацій.
Актив знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102/2.
Історія пивоваріння у Нікополі налічує понад 100 років, а саме пиво входило у трійку візитівок міста, разом із пряниками та пивом. Згадки про нього можна знайти ще у Миколи Гоголя. У «Повісті про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», написаної 1834 року суддя Дем’ян Дем’янович радить Івану Івановичу Переріпенку: «Поберіться краще з Іваном Никифоровичем за руки, та поцілуйтеся, та купіть сантуринського, або нікопольського, або хоч просто зробіть пуншику, та покличте мене! Розіп’ємо разом і забудемо все!».
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