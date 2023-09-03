В Никополе на торги выставили пивзавод, где производили легендарный напиток о котором писал Гоголь

На торги выставили помещение мини-пивзавода в Никополе.

Об этом говорится в объявлении на сайте Prozzoro.

Торги пройдут 15 сентября. Продают здание мини-пивзавода вместе с административно-бытовыми помещениями, общей площадью – 1581,80 кв.м.

Построили именно это помещение в 1990 году. Стены сделаны из кирпича, фундамент – кирпичный и бетонный, перекрытие – ж/б плита. Здание в удовлетворительном состоянии подключено ко всем необходимым коммуникациям, но требует косметического ремонта.

Помещение расположено на улице Героев Чернобыля, 102/2 в Никополе.

С 2007 года здесь не варят пиво, потому что завод обанкротился, однако местное пивоварение одна из трех визиток города. Об этом напитке, изготовленном в Никополе, писал еще Гоголь.

В «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», написанной в 1834 году судья Демьян Демьянович советует Ивану Ивановичу Перерипенко:

Поберитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, и поцелуйтесь, и купите сантуринского, или никопольского, или просто сделайте пуншику, и позовите меня! Распьем вместе и забудем все!

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