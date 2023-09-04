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В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Сегодня 08:30
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Вчера, 3 сентября, на улице Березинской горела квартира на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома.

Новости Днепра про В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:19.

Прибыв на место, спасатели установили, что из окон квартиры вырывается пламя. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, что повлекло за собой препятствие для свободной эвакуации граждан.

ГСЧС-ники оперативно приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 20:57 и ликвидировали в 21:07.

Новости Днепра про В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Новости Днепра про В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры.

Общая площадь пожара составила 25 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Новости Днепра про В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

К сожалению, внутри горящего жилья спасатели обнаружили тело мужчины. В то же время пожарные спасли двух человек из соседней квартиры.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

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