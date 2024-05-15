У Дніпрі в останній момент врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту

Жителя Дніпра, який хотів вкоротити собі віку, врятували патрульні.

Учора, 14 травня, у Дніпрі патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку.

Про те, що на Кайдацькому мосту за огородженням стоїть невідомий правоохоронцям повідомив небайдужий громадянин.

Патрульні одразу попрямували на місце події. Там вони виявили чоловіка, який перебував у пригніченому стані й хотів вчинити непоправне. Його швидко перетягнули в безпечне місце, а передали лікарям та повідомили його рідних про те, що сталося.

Дякуємо небайдужому громадянину за реагування. Пишаємося колегами! – йдеться у повідомленні.

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