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У Дніпрі безвісти зник 17-річний хлопець: потрібна допомога у пошуках

Сьогодні 06:46
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зник 17-річний хлопець: потрібна допомога у пошуках

Поліція Дніпра розшукує 17-річного Олександра Сірченка.

Відомо, що 1 вересня хлопець пішов з дому у Шевченківському районі міста та зник.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 190 см, худорлявої статури, волосся темне, очі темні, тату на правій руці, шрам на правій руці від зап’ястя до ліктя.

Був одягнутий: сіра футболка, сірі шорти.

Якщо ви бачили юнака або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 09 51 105, (063) 93 15 327 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зник 17-річний хлопець: потрібна допомога у пошукахУкраїнська

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