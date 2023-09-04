У Дніпрі безвісти зник 17-річний хлопець: потрібна допомога у пошуках

Потрібна ваша допомога!

Поліція Дніпра розшукує 17-річного Олександра Сірченка.

Відомо, що 1 вересня хлопець пішов з дому у Шевченківському районі міста та зник.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 190 см, худорлявої статури, волосся темне, очі темні, тату на правій руці, шрам на правій руці від зап’ястя до ліктя.

Був одягнутий: сіра футболка, сірі шорти.

Якщо ви бачили юнака або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 09 51 105, (063) 93 15 327 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Українська

Автор: