В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках

Полиция Днепра разыскивает 17-летнего Александра Сирченко.
Известно, что 1 сентября парень ушел из дома в Шевченковском районе города и пропал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темные, тату на правой руке, шрам на правой руке от запястья до локтя.
Был одет: серая футболка, серые шорты.
Если вы видели юношу или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 09 51 105, (063) 93 15 327 или 102.
Важна любая информация!
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