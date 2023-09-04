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В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках

Сегодня 06:46
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре без вести пропал 17-летний парень: нужна помощь в поисках

Полиция Днепра разыскивает 17-летнего Александра Сирченко.

Известно, что 1 сентября парень ушел из дома в Шевченковском районе города и пропал.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темные, тату на правой руке, шрам на правой руке от запястья до локтя.

Был одет: серая футболка, серые шорты.

Если вы видели юношу или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 09 51 105, (063) 93 15 327 или 102.

Важна любая информация!

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