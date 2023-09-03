Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі

У метеочутливих людей вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань.

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному.

Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються в такі дати: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.

6 вересня — сильна магнітна буря.

З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.

З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.

30 вересня — помірна магнітна буря.

Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними в цей період повинні бути метеочутливі люди.

Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час користування гаджетами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій та дратівливість,

підвищення чи зниження артеріального тиску,

порушення сну,

біль у суглобах,

апатія або тривога,

головний біль та запаморочення,

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:

Займатися фізичною активністю.

Підтримувати здоровий раціон харчування.

Більше відпочивати та висипатися.

Пити більше чистої води.

Не вживати алкогольні напої та жирну їжу.

Уникати стресу та тривожних подій.

Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Читайте також:

Українська