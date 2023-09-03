Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі
У метеочутливих людей вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань.
У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному.
Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються в такі дати: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.
6 вересня — сильна магнітна буря.
З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.
З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.
30 вересня — помірна магнітна буря.
Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними в цей період повинні бути метеочутливі люди.
Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час користування гаджетами.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій та дратівливість,
- підвищення чи зниження артеріального тиску,
- порушення сну,
- біль у суглобах,
- апатія або тривога,
- головний біль та запаморочення,
- загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від впливу магнітних бур
- У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:
- Займатися фізичною активністю.
- Підтримувати здоровий раціон харчування.
- Більше відпочивати та висипатися.
- Пити більше чистої води.
- Не вживати алкогольні напої та жирну їжу.
- Уникати стресу та тривожних подій.
- Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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