Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі - Днепр Инфо
Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі
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Сегодня 16:55

У метеочутливих людей вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань.

Новости Днепра про Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. 

Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються в такі дати: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.

6 вересня — сильна магнітна буря.

З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.

З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.

30 вересня — помірна магнітна буря.

Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними в цей період повинні бути метеочутливі люди.

Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час користування гаджетами. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • пригнічений настрій та дратівливість,
  • підвищення чи зниження артеріального тиску,
  • порушення сну,
  • біль у суглобах,
  • апатія або тривога,
  • головний біль та запаморочення,
  • загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

  • У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:
  • Займатися фізичною активністю.
  • Підтримувати здоровий раціон харчування.
  • Більше відпочивати та висипатися.
  • Пити більше чистої води.
  • Не вживати алкогольні напої та жирну їжу.
  • Уникати стресу та тривожних подій.
  • Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні буріУкраїнська

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