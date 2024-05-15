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  • У Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, – Укренерго

У Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, – Укренерго

Сьогодні 20:48
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У Дніпрі та області 15 травня відключатимуть світло за графіком.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго

За інформацією Укренерго, нині по всій Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Триватимуть вони до 22:00.

16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Обленерго вже отримали ліміти, а орієнтовні графіки, за даними Укренерго, можна знайти на сайтах компаній-постачальників. 

У Дніпрі ДТЕК та ЦЕК ще не повідомляли про те, які графіки відключень будуть діяти. 

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, – йдеться у повідомленні Укренерго 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, - УкренергоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, - УкренергоРусский

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