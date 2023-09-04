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  • Ще є час зарядити гаджети: сьогодні у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити гаджети: сьогодні у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:15
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Ще є час зарядити гаджети: сьогодні у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 4 вересня, у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 4 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 47, 49, 57, 59;
  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 10, 20;
  • вул. Макарова: 2, 4, 8;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • вул. Робоча: 152, 160, 162, 162-К, 164, 164-Б, 164-К, 166, 166-А;
  • вул. Оздоровча: 8;
  • вул. Кедрова: 47;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
  • с. Новоолександрівка: вул. Телевізійна: 15.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро.

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