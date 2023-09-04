Ще є час зарядити гаджети: сьогодні у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 4 вересня, у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 4 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро.
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