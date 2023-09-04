Ще є час зарядити гаджети: сьогодні у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 4 вересня, у Дніпрі на 10 годин вимкнуть світло – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 4 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 47, 49, 57, 59;

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 10, 20;

вул. Макарова: 2, 4, 8;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Робоча: 152, 160, 162, 162-К, 164, 164-Б, 164-К, 166, 166-А;

вул. Оздоровча: 8;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

с. Новоолександрівка: вул. Телевізійна: 15.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро.

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