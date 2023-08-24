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Чи зможуть відкрити дитсадочки у Дніпрі в 2023 році

Сьогодні 16:53
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У Дніпрі з 1 вересня запрацюють майже всі школи, а ось з садочками все складніше.

Новости Днепра про Чи зможуть відкрити дитсадочки у Дніпрі в 2023 році

Наразі тривають ремонтні роботи в закладах, де є можливість облаштувати найпростіше укриття. Тільки 80 зі 174 наявних садочків зможуть пристосувати до умов воєнного часу. Про це йдеться в сюжеті 11 каналу.

Вихователі кажуть, що вже розробляють алгоритм дій на випадок, якщо рішення про відкриття садочків таки приймуть. Основна проблема – тривоги та укриття. Малюків досить важко зібрати докупи та відвести до сховища.

Очікується, що кожній групі вихованців дадуть свій колір, а дітям прикріплять бейджики з прізвищем, ім’ям та номером батьків, щоб у разі форс-мажору, з ними могли зізвонитися. 

За словами директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко, у місті є тільки 80 садочків, де є змога облаштувати найпростіше укриття. У інших або немає підвалів, або вони в поганому стані та для сховища не підійдуть.

Наразі відремонтували 33 садочки та почали облаштовувати укриття. Після цього їх мають проінспектувати співробітники ДСНС. Якщо вони дадуть “зелене” світло – дитсадки відкриють. Проте точної дати відновлення роботи поки що немає. 

Нагадаємо, раніше в ГумДепі повідомили, що початок навчального року для школярів перенесли.

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Новости Днепра про Чи зможуть відкрити дитсадочки у Дніпрі в 2023 роціУкраїнська

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