Коли діти в Дніпрі вийдуть на заняття до шкіл: у ГумДепі назвали дату

Як повідомили в ГумДепі, у зв’язку із безпековою ситуацією, у школах за партами учні почнуть навчатись з 4-го вересня, за змішаною формою навчання. Тобто це стосується і тих, хто захотів займатися очно, і тих, хто обрав дистанційку.
Нагадаємо, раніше у міськраді повідомили, чи будуть лінійки на 1 вересня. Також у Гумдепі назвали скільки дітей обрати офлайн чи онлайн формат навчання.
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