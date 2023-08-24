Коли діти в Дніпрі вийдуть на заняття до шкіл: у ГумДепі назвали дату

У Дніпрі навчальних рік почнеться не з 1 вересня.

Як повідомили в ГумДепі, у зв’язку із безпековою ситуацією, у школах за партами учні почнуть навчатись з 4-го вересня, за змішаною формою навчання. Тобто це стосується і тих, хто захотів займатися очно, і тих, хто обрав дистанційку.

Нагадаємо, раніше у міськраді повідомили, чи будуть лінійки на 1 вересня. Також у Гумдепі назвали скільки дітей обрати офлайн чи онлайн формат навчання.

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