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  • У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покарали

У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покарали

Сьогодні 11:02
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У Кривому Розі судили вуличну продавчиню.

Новости Днепра про У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покарали

Так, 13 серпня жінку затримали в Тернівському районі Кривого Рогу. Продавчиня стояла біля багатоповерхівки та продавала харчі. Це було місце, яке не призначене для торгівлі, тож нею зацікавилися правоохоронці. 

Жінка продавала абрикоси, часник, буряки, гострий перець, петрушку та цибулю. Правоохоронці усе це вилучили, а на продавчиню склали адмінпротокол. Згодом справу направили до суду. 

На засідання жінка не прийшла, хоча її сповістили про час і дату проведення слухання. Проте судді вирішили не наказувати продавчиню, а обмежитися усним попередженням. Позаяк вона безробітна, раніше не притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а порушення не призвело до суспільно-небезпечних наслідків.

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Новости Днепра про У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покаралиУкраїнська

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