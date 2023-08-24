В Кривом Роге судили уличную продавщицу со стихийного рынка: как ее наказали

В Кривом Роге судили уличную продавщицу.

Так, 13 августа женщину задержали в Терновском районе Кривого Рога. Продавщица стояла у многоэтажки и продавала продукты. Это было место, которое не предназначено для торговли, поэтому ею заинтересовались правоохранители.

Женщина продавала абрикосы, чеснок, свеклу, острый перец, петрушку и лук. Правоохранители все это изъяли, а на продавщицу составили админпротокол. Впоследствии дело было направлено в суд.

На заседание женщина не пришла, хотя ее известили о времени и дате проведения слушания. Однако судьи решили не наказывать продавщицу, а ограничиться устным предупреждением. Поскольку она безработная, раньше не привлекалась к административной или уголовной ответственности, а нарушение не привело к общественно опасным последствиям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: