У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь учора запускали салюти: що кажуть у поліції

Місцеві мешканці неабияк злякалися і відразу зателефонували у поліцію.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.
Журналісту dnepr.info повідомили, що порушника розшукали – це 36-річний чоловік. Відносно нього поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, салюти та петарди в Україні – під забороною!
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Сьогодні вночі близько 2:30 у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів.
Важлива інформація!
Сьогодні уночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи.
Придивіться до фото! Можливо, ви бачили цього чоловіка!