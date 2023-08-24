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  • У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь учора запускали салюти: що кажуть у поліції

У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь учора запускали салюти: що кажуть у поліції

Сьогодні 09:35
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Учора ввечері, близько 22:00, на вулиці Велика Діївська невідомий чоловік запускав салюти.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь учора запускали салюти: що кажуть у поліції

Місцеві мешканці неабияк злякалися і відразу зателефонували у поліцію.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info повідомили, що порушника розшукали – це 36-річний чоловік. Відносно нього поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, салюти та петарди в Україні – під забороною!

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь учора запускали салюти: що кажуть у поліціїУкраїнська

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