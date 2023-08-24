У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі - Днепр Инфо
У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі
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Сегодня 08:30

Учора, 23 серпня, на вулиці Марії Лисиченко сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

Там на тимчасовій стоянці неподалік АЗС загорівся вантажний автомобіль Mercedes Sprinter. Вогонь поширився на поблизу розташований вантажний автомобіль Mercedes Benz та існувала загроза займання автомобіля Fiat Doblo.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:38.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 17:05 та ліквідували о 17:25.

Новости Днепра про У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

Вогонь пошкодив моторний відсік та салон Mercedes Sprinter, салон та моторний відсік Mercedes Benz та пошкодив фару і передній бампер автомобіля Fiat Doblo.

Загальна площа пожежі склала 8 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

Новости Днепра про У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

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Новости Днепра про У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобіліУкраїнська

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