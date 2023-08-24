У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

Учора, 23 серпня, на вулиці Марії Лисиченко сталася пожежа.

Там на тимчасовій стоянці неподалік АЗС загорівся вантажний автомобіль Mercedes Sprinter. Вогонь поширився на поблизу розташований вантажний автомобіль Mercedes Benz та існувала загроза займання автомобіля Fiat Doblo.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:38.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 17:05 та ліквідували о 17:25.

Вогонь пошкодив моторний відсік та салон Mercedes Sprinter, салон та моторний відсік Mercedes Benz та пошкодив фару і передній бампер автомобіля Fiat Doblo.

Загальна площа пожежі склала 8 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також:

Українська