Там на тимчасовій стоянці неподалік АЗС загорівся вантажний автомобіль Mercedes Sprinter. Вогонь поширився на поблизу розташований вантажний автомобіль Mercedes Benz та існувала загроза займання автомобіля Fiat Doblo.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 16:38.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 17:05 та ліквідували о 17:25.
Вогонь пошкодив моторний відсік та салон Mercedes Sprinter, салон та моторний відсік Mercedes Benz та пошкодив фару і передній бампер автомобіля Fiat Doblo.
Загальна площа пожежі склала 8 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
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