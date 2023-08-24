У Дніпрі сьогодні десятки будинків залишаться без світла: адреси
Ще є час зарядити телефон!
Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишаться без світла.
Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
24 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Оздоровча: 8, 12-А;
вул. Аеродром: 1-8, 8-А, 9-12, 12-А, 13, 13А, 14, 14-А, 14Б, 15-17, 17-А, 32, 147, 227, 271;
вул. Аеропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 210-А, 210-Г, 223-А, 303, 320;
вул. Академіка Янгеля: 14;
вул. Будівельників: 10-Н, 10-Т, 305;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А;
вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;
пров. Ключовий: 1.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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